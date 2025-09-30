◆東都大学準硬式野球秋季リーグ戦１部東洋大５―２専大１回戦（２４日・スリーボンドベースボールパーク上柚木）東洋大が、４番・定直廣明（４年）＝東福岡＝の２安打２打点の活躍で専大に先勝。今季初勝利を手にした。初回に１点を先制した東洋大は４回、無死一、二塁の場面で定直が中適時打を放ち追加点。４―２の８回２死一塁で４度目の打席を迎えると、今度は右二塁打で試合を決定づける１点を奪った。秋１勝に