フジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）は３０日、群馬県前橋市の小川晶市長が市幹部職員の既婚男性と２人で複数回ラブホテルで面会していた問題で前橋市が今月２５日付の人事異動で当該職員を課長職から１級降格したことが明らかになったことを報じた。小川氏のホテル面会問題は、２４日にニュースサイト「ＮＥＷＳポストセブン」で報じられた。市長自身が同日夜、臨時記者会見を開き、「誤解を