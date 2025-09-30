岡山大学 指導する学生にハラスメント行為があったとして、岡山大学は50代の男性教授を29日付で停職3カ月の懲戒処分としました。 岡山大学によると、この教授は指導学生に対し、就職活動の妨害など複数の「アカデミック・ハラスメント」と認定される行為があったということです。 岡山大学の那須保友学長は、「個人の人権を侵害する不当な行為であり、決して容認できない。この事態を真摯に重く受け止め、全学をあげて更