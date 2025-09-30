「例えばこの本が『趣味で書いていた作品がたまたま新人賞を受賞し、書籍化することになった』という場合なら、趣味で作った作品が約60〜70万円のお小遣いを作ってくれて嬉しい、ということになるかもしれないですね。でも…」【写真】この記事の写真を見る（2枚）意外に知られていない小説家の「収入事情」とは？著書多数、デビュー10周年を迎える小説家・額賀澪さんの新刊『小説家デビュー1年目の教科書』（星海社）より一部