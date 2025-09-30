カゴメの代表取締役社長に2026年1月1日付けで奥谷晴信（おくやはるのぶ）取締役常務執行役員（コーポレート企画本部長兼経営企画室長）が就任する。山口聡現社長は取締役会長に就任する。これは9月29日開催の取締役会で決まった。異動理由として「2026年1月からスタートする新たな中期経営計画で、さらなる成長と企業価値の向上を実現するため、経営体制の一層の強化を図ること」をあげている。なお奥谷氏は10月1日付で取締役常務