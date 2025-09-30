2025年9月14日、世界陸上東京大会、男子10000m決勝での葛西潤（右）と鈴木芽吹写真／青木紘二/アフロスポーツ（スポーツライター：酒井 政人）[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]葛西潤がレースを引っ張った理由東京2025世界陸上の男子長距離種目。結果だけを見れば日本は“惨敗”したといえるかもしれない。25人が出走した男子10000mは鈴木芽吹（トヨタ自動車）が20位、葛西潤（旭化成）が22位。20人が出走した男子5000