核開発をめぐりイランへの国連の制裁措置が復活したことを受け、日本政府は関連する団体や個人の資産凍結を再開することを決めました。【映像】林官房長官の発言「イランに対するハイレベルでの働きかけを含め、外交努力を継続してきた中で、関係者が合意に至ることができなかったということは残念であります」（林官房長官）国連では、イランが核合意の義務を履行していないとして、イギリス、フランス、ドイツが主導し制裁が