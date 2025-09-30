三笠宮妃百合子さまが昨年１１月に亡くなった後、不在になっていた三笠宮家の当主を孫の彬子（あきこ）さま（４３）が継承されることが３０日、決まった。彬子さまの母親の寛仁（ともひと）親王妃信子さま（７０）は「三笠宮寛仁親王妃家」の当主として独立される。三笠宮家では長男の寛仁さまが２０１２年に亡くなっており、１６年に三笠宮さまが逝去した後は百合子さまが当主を務められていた。宮内庁は「ご家族で話し合われ