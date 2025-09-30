ウクライナの隣国、モルドバで実施された議会選挙で、EU（＝ヨーロッパ連合）への加盟を目指す与党が過半数を獲得しました。【映像】モルドバ議会選挙開票の様子旧ソビエトの構成国だったモルドバの議会選挙が開票され、親欧米派の与党が得票率50.2％と過半数を獲得しました。与党を率いるサンドゥ大統領は「EU加盟への強い支持を示している」と述べ、勝利を宣言しました。モルドバでは親ロシア派が勢いを伸ばすことによるウ