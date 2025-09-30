皇族に支払われる費用などについて決める皇室経済会議が開かれ、三笠宮家の彬子さまがきょう付で家の当主となることが決定しました。母・信子さまは三笠宮家を離れ、別の家を創設されます。きょう午前11時、宮内庁庁舎で石破総理や衆参議長らからなる皇室経済会議が開かれました。議題は、これまで不在だった三笠宮家の新当主についてで、彬子さま（43）が独立生計を営むことが承認され、新たに当主を務めることが承認されました。