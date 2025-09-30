元日本テレビのフリーアナウンサー永井美奈子（60）が、30日までに自身のインスタグラムを更新。歌手秋川雅史（57）、タレント神田うの（50）とのスリーショットをアップした。26日に東京オペラシティで開催された秋川のコンサートを訪れた際に撮影した写真という。「2月に母が他界してから、特段落ち込んだり、強がっているつもりなど、さらさらなかったのですが、年に一度の秋川雅史さんの大切なコンサート、今年も伺えました。