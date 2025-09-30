9月29日、辻希美がブログを更新した。【写真】寝転がり、同じ目線であやす様子も公開辻は、自身のブログにて、「ぱっと見たら…コアがユメを あやしてくれてた」「癒し〜っ」と切り出すと、6歳の三男が0歳の次女におもちゃを見せるようにして構っている様子を公開。また、「最近少しずつ目が見えるようになって来て あやすと笑うようになって来た気がします」「これからさらに楽しくなるね」と、次女の成長についても触れていた。