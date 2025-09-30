「マカロンダストボックス」KOKUBO（小久保工業所）は、マカロンのようなやさしい色合いのゴミ箱「マカロンダストボックス」丸・四角、各5色を発売する。丸または四角いシンプルな形で、ABS樹脂製で高品質。日本製の使いやすいゴミ箱となっている。フランス菓子のマカロンのような、可愛らしいパステルカラーでウレタン塗装している。ピンク、イエロー、グリーン、グレー、ブルーの5色から選べる。ポップながらも落ち着きのある、