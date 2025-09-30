佐々木朗希のWCSロースター入りに期待がかかる(C)Getty Imagesドジャースの佐々木朗希が、現地時間9月30日から始まるワイルドカードシリーズ（WCS）にロースター入りする可能性が高まった。ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』によれば、デーブ・ロバーツ監督は「まだ最終決定はしていない」としながらも、佐々木がレッズとの大一番に向けてロースター入りする可能性を示唆した。指揮官は「彼の投げ方、そしてこれまでに