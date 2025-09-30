歌手の吉田拓郎が、10月7日に放送されるCS・フジテレビTWOとフジテレビNEXTの番組『坂崎幸之助のお台場フォーク村 特別篇「拓郎あいしてる」』で、3年ぶりのテレビ出演を果たす。『坂崎幸之助のお台場フォーク村 特別篇「拓郎あいしてる」』今回は、MCの坂崎幸之助と『LOVE LOVE あいしてる』(フジテレビ系)で共演するなど親交が深く、吉田拓郎と篠原ともえをゲストに迎え、特別篇「拓郎あいしてる」と題して放送。2022年7月に放送