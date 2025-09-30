日本で急死した女優妻を見送った歌手ク・ジュンヨプが、初めて心境を明らかにした。【写真】日本で急逝、スーさん生前最後の姿9月30日、中華圏メディアの報道によると、ク・ジュンヨプは最近、韓国国籍の親しい知人らと共に、台湾・新北市の金宝山墓地にある台湾女優で妻のバービィー・スー（徐熙媛）さんの墓を訪れた。一行は1時間以上その場にとどまり、ク・ジュンヨプは故人が埋葬された今年2月以降、継続的に墓を訪れ、そばを