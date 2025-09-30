鬼の元凶である鬼舞辻無惨（きぶつじむざん）直属の配下で、驚異的な強さを誇る十二鬼月。言動や佇まいに魅力を感じ、師と仰ぎたくなる存在も少なくありません。 All About ニュース編集部は9月17日、全国10〜60代の男女300人を対象に「『鬼滅の刃』十二鬼月メンバー」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「師匠にしたいと思う『鬼滅の刃』の十二鬼月メンバー」ランキングを紹介します！【6位までの全ランキン