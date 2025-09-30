日本代表DF菅原由勢と長田澪ことミオ・バックハウスが所属するドイツ1部のブレーメン。ここまでブンデスリーガ5試合で1勝1分3敗の15位となっている。日本人の母とドイツ人の父を持つ21歳の長田は、U-21ドイツ代表でもあり、今シーズンからブレーメンの正GKを任されている。ただ、練習中に肩を負傷したことで、26日に行われた昨季王者バイエルン・ミュンヘンとの対戦は欠場を余儀なくされた。そうしたなか、『Bild』は、朗報としつ