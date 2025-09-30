国際サッカー連盟（FIFA）は29日、26年W杯北中米大会のアフリカ予選C組で、南アフリカが出場資格のない選手を起用したとして、1試合を没収試合にしたと発表した。同国は3月のレソト戦で累積警告により出場停止だったMFモコエナを起用。2―0で勝っていたが、FIFAは規律違反とし、0―3の敗戦扱いとした。この結果、勝ち点17でグループ首位に立っていた同国は、得失点差で同14のベナンに首位を譲り、2位に転落した。アフリカ予