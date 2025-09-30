タレントでモデルのpeco（30）が29日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。7歳・愛息が腕を骨折したことを明かした。7歳の長男とチョコレートケーキを作る様子を投稿。そこに写り込んでいた長男の手は包帯、ギブスの状態。これにフォロワーからも多くの心配の声が寄せられたという。そこで、続く投稿でpecoは「ケーキ作りの写真に写っている息子の手思いのほかご心配いただいてしまった！笑」と触れた。そのうえ