宿泊施設の脱衣所で男児らの裸を盗撮し、動画を販売したとして児童買春・ポルノ禁止法違反の罪に問われた元徳島県美馬市立幼稚園職員の男（38）に大阪地裁は30日、懲役3年、執行猶予5年、罰金70万円の判決を言い渡した。