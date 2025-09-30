30日（火）は西日本や北日本を中心に晴れるでしょう。東日本は湿った空気が流れ込み、雲が広がりやすく、所々でにわか雨がありそうです。西日本から東海では30℃前後まで気温が上がり、残暑が続くでしょう。関東や東北も25℃を少し超える程度となり、日中は半袖で過ごしやすい陽気となりそうです。10月1日（水）は本州の南の前線上に発生する低気圧が関東の東へと進む見通しです。また上空には寒気が入ってくる影響で、東日本から