【中島輝士怪物テルシー物語（６１）】プロ入り４年目の１９９２年、私はキャリアハイの成績を残すことができました。それでもチームは終盤戦の失速で最下位のロッテと０．５ゲーム差で５位に沈みました。その結果、２年契約だったはずが、土橋正幸監督は就任１年目で退任。球団常務だった大沢啓二さんが９年ぶり３度目の日本ハム監督に就任されました。大沢さんは野球ファンの皆さんなら印象深い人物でしょう。あの「大沢親分