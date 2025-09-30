ガールズグループKISS OF LIFE（キス・オブ・ライフ）の日本デビュー日が確定した。【写真】KISS OF LIFE、議論を呼んだ“過激パフォ”9月30日、所属事務所S2エンターテインメントが「KISS OF LIFEが11月5日、『TOKYO MISSION START』で日本に正式デビューする。グループ特有の魅力で日本ファンを魅了する予定だ。多くの応援をお願いしたい」と伝えた。KISS OF LIFEは最近、日本公式SNSチャンネルを通じて「Mission Start」映像を