歌手松山千春（69）が28日、FM NACK5「松山千春ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。全国で相次ぐ市長の不祥事、疑惑に私見を述べた。「（沖縄県）南城市の市長のセクハラ問題があったり、また静岡の伊東の市長の、群馬の前橋市長。これいろいろ問題抱えているんですけどね、はっきり答えてくれないのが一番もやもやしてね」と切り出した。「例えば俺なんかも（当該市長が）テレビに映ってたらね『この野郎！何考えてんだ