BTSのJIMINがファンの視線を奪った。【写真】JIMIN、日本人女性タレントと密着JIMINは9月30日午前、仁川（インチョン）国際空港を通じてフランス・パリへ出国した。この日、JIMINは胸元が大きく開いたストライプ柄の白いシャツに黒のワイドパンツを合わせ、シックでラフなスタイルで登場。大きく開いた胸元からは素肌がのぞき、シルバーの眼鏡とともにクールな雰囲気を演出し、視線を釘付けにした。（写真提供＝OSEN）JIMINなお、J