【モデルプレス＝2025/09/30】モデルで女優のトリンドル玲奈が29日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿で美しい脚を披露し、反響が寄せられている。【写真】トリンドル玲奈、ギリギリ見えそうなタイトミニ姿◆トリンドル玲奈、タイトミニで美脚披露トリンドルは「Hanes for BIOTOP AW2025」とブランドの2025年秋冬コレクションを着用したショットを公開。白やブラウンのトップスに黒のタイトミニスカート、ソックスやヒールを