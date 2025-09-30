北朝鮮がロシア派兵で戦死した兵士を「英雄」として大々的に顕彰し、遺族に破格の優遇措置を約束した一方で、国内での事故や任務中に命を落とした軍人の家族が冷遇されているとして、遺族や住民の間で不満が高まっていると、韓国の独立系メディア・サンドタイムズ（ST）が伝えている。朝鮮中央テレビはロシア派兵の殉職者を「英雄的殉難」として演出した番組を放映。金正恩総書記も慰労行事に出席し、戦死者の子どもをエリート教育