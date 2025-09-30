あなたは読めますか？突然ですが、「束子」という漢字読めますか？普段から使う道具ですが、この漢字一文字を、いざ読もうとすると、なかなか難しいのではないでしょうか？気になる正解は……「たわし」でした！「束子」は、野菜や鍋などを洗うときに使う、棕櫚（しゅろ）の繊維などを束ねて作った洗浄用具のことを意味します。「束子で鍋を磨く」「シンクを束子でこする」……のように使います。「束」は「たば」と読みますが、「