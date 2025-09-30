あなたは読めますか？突然ですが、「九十九折」という漢字読めますか？日常ではあまり見かけませんが、地図や旅行の案内などで目にしたことがあるかもしれません。気になる正解は……「つづらおり」でした！「九十九折」は、坂道が何度も曲がりくねって続く様子を表す言葉です。山道や峠道などで、急な斜面を登るために道がジグザグになっている様子を指します。「つづら」とは、葛（くず）のつるを編んで作った、衣類などを入れる