レッズのフランコナ監督は２９日（日本時間３０日）、翌３０日（同１０月１日）からのワイルドカードシリーズのドジャース戦で、ニコラス・ロドロ投手（２７）をリリーフで起用することを明かした。ロドロは今季チーム４位の９勝（８敗）を上げた左腕。メジャー通算４年間、７６試合に登板したが７５試合が先発。レギュラーシーズン最終戦の２８日（同２９日）の敵地・ブルワーズ戦で初めてリリーフ登板し、１回２安打１失点だ