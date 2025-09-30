人間は自分の身体的特徴について、さまざまなコンプレックスを持つものだが、男性のコンプレックスとして有名なものといえば、「低身長」「薄毛」「肥満」である。無論、「肥満」については男女ともにあるが、これは多くの場合、ダイエットをすれば脱却は可能ではある。【写真】「身長170cmありませんが何か？」佐賀県唐津市で半隠居生活を楽しく営む筆者の姿しかし、低身長と薄毛については、努力ではいかんともしがたい問題