こんにちは。新潮社校閲部の甲谷です。まずはいつも通りクイズから。久々に「文化庁国語に関する世論調査」からの出題です。令和5年度の同調査では、「悲喜こもごも」という言葉の意味についての調査が行われています。では、同調査内で「悲喜こもごも」の「辞書等での本来の意味」として紹介されている意味は、次のうちどちらでしょうか？1.悲しみと喜びを次々に味わうこと2.悲しむ人と喜ぶ人が様々にいること【回答