10月からテレビ東京のドラマ「できても、できなくても」で主演を務める、フリーアナウンサー・宇垣美里（34）。これに対しSNSなどでは「また女子アナか」などの声も見られるが、なぜフリー女子アナが女優に挑戦すると反感を買ってしまうのか。【冨士海ネコ/ライター】＊＊＊【写真を見る】セクシーな女豹ポーズを披露した森香澄宇垣美里さんという存在は、常にその多才ぶりとズバズバした物言いに注目されながら歩んできた。