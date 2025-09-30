２７日、一般消費財など輸入商品を積み、改修後の浜綏鉄道の綏芬河−国境線区間を走行する列車。（ドローンから、綏芬河＝新華社記者／王松）【新華社ハルビン9月30日】中国黒竜江省ハルビン市と綏芬河（すいふんが）市を結ぶ浜綏鉄道の綏芬河−国境線区間改修事業は27日、全線が開通し、綏芬河鉄道口岸（通関地）を経由する「中欧班列」（中国と欧州を結ぶ国際定期貨物列車）が新しい線路を走行した。２７日、綏芬河駅のコンテ