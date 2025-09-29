『僕達はまだその星の校則を知らない』（カンテレ・フジテレビ系）が9月22日に最終話を迎えた。 参考：『ぼくほし』と『しあわせな結婚』は正反対？大森美香と大石静のアプローチの違いを読む 最終話終盤で、「濱学院」理事長・尾碕（稲垣吾郎）と主人公・白鳥健治（磯村勇斗）を中心に描かれた、それぞれの立場の違いや長年の確執を越えて語らう人々の幸せな光景は、江見（月島瑠衣）の言うところの「インフレ}