子どもが家に帰ってからママはやることが山ほどあります。身の回りのことは自分でやってほしいと切実に思ってしまうものではないでしょうか。そんななか、先日ママスタコミュニティには年中の息子さんがいる投稿者さんからこんな悩み相談がありました。『年中の男児、何度も言ってもやらない。帰宅後に手洗いうがい足洗いをして、着替えをする。そこからおやつや遊びにしている。帰宅後の手洗いうがい足洗いを毎日毎日言っていて、