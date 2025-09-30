今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『『使用後の油が化学反応で400℃』火から下ろした揚げ油に残った「カス」が炎上する？ 驚異の自然発火現象【ゆっくり解説】』というゆっくりするところさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）※この動画は過去の事件を知り、現在でも同じことが発生する危険性を再認識、関与しないように促すための動画であり、視聴者を扇動、動揺を誘うためのコンテンツではありませ