今や大型戦闘機からドローンまで、その技術力は「世界を一歩も二歩もリードしている」といわれる中国。先日、「空軍航空開放イベント＆航空ショー」でお披露目された最新のステルス全翼無人機も世界に衝撃を与えている。 【画像】「抗日戦勝80周年」軍事パレード（9月3日） に登場したFH-９７系列の新型ステルス・ドローン 双発のジェットエンジンを搭載した“謎”の全翼無人機 極超音速ミ