福岡県警城南署は30日、福岡市城南区西片江2丁目付近の路上で29日午後4時10分ごろ、下校中の女子中学生が見知らぬ男から「タイプだよ」と声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は20代、身長165くらい、黒髪、灰色半袖シャツ、黒系ズボン着用。