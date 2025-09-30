テーラーメイドから、人気パターに左用追加のアナウンス。「好評発売中の『Spider ZT』シリーズに待望のレフトハンド（左用）を、10月10日（金）より発売します」と、同社広報。今回のレフティ向けに長尺はなく、34インチ（スタンダード）と36インチ（カウンターバランス）を展開する。【画像】『スパイダーZT』の左用を構えるとこんな顔人気のゼロトルク設計は、1°傾斜したオンセットホーゼルでシャフトを重心に一直線配置し、フ