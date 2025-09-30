市街化調整区域での違法建築が問題となった「ノースサファリサッポロ」が、９月３０日に閉園します。最終日の様子はどうなっているのでしょうか。いま私は動物園の駐車場にいます。２０年の歴史にきょう幕を閉じるノースサファリサッポロ。「２０年間ありがとう」の横断幕が掲げられており、５０組近い方が入園しています。しかし、肝心な問題の解決にはまだ時間がかかりそうです。午前１０時ごろの「ノースサフ