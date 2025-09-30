親族所有のマンションの名義を無断で変更する登記書類を偽造したとして、47歳の男が逮捕されました。 有印私文書偽造・同行使の疑いで逮捕されたのは、福岡県北九州市に住む会社員の男（47）です。 警察によりますと、男は去年7月、大分市内にある親族所有のマンションの名義を変更する登記書類に、無断で親族の氏名を記載し押印するなど偽造し、法務局に提出した疑いがもたれています。 男は去年5月に国東市の男性に対し、この