Apex LegendsやNBA LIVEで知られる大手ゲームメーカーのエレクトロニック・アーツ(EA)が、サウジアラビアの公共投資ファンド(PIF)、アメリカの投資ファンド・Silver LakeやAffinity Partnersからなる投資コンソーシアムに550億ドル(約8兆1800億円)で買収されたと発表しました。EAは「今回の取引は、全額現金で行われるスポンサーによる非公開化投資としては史上最大規模」と述べています。Electronic Arts - EA Announces Agreemen