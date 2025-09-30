サッと作れて気のきいた感じがする副菜4選 キャベツだけ、もしくはをお好みの食材をプラスすればすぐできる副菜バリエをご紹介します。簡単なのに見栄えがするので、食卓もパッと華やぎます。 にんにくの旨みがポイントにすりごまたっぷりで香ばしいレンチンOKのナムルクセになるカレーマヨ味頼りになるキャベツ 冷蔵庫にあると頼りになるのがキャベツ。今回ご紹介したレシピは、そんなキャベツで作った副菜です。 サッとゆ