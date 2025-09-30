女優の草刈民代が、草刈機で国内トップシェアを誇る株式会社オーレックホールディングのＣＭキャラクターに起用され、３０日、都内で新ＣＭ発表会に登場した。公開された新ＣＭでは、「草刈作業＝重労働」という従来のイメージを払拭し、誰でもカンタンに操作できて、楽しく草刈りができる製品の魅力を伝えている。草刈はＣＭ撮影時の衣装で草刈機に乗って登場。仏・シャンパーニュ地方とボルドーで行われた撮影を振り返り、