今季限りで辞任する、ＤｅＮＡの三浦大輔監督が３０日、横須賀市内の球団施設「ＤＯＣＫ」を訪れた。指揮官はファームの練習開始前、ＤＯＣＫの室内練習場で選手、スタッフの前であいさつ。けがで調整中の牧、宮崎とは個別に会話し、２年連続日本一をつかみにいこうと呼びかけた。