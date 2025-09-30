劇団四季は2026年8月より、舞浜アンフィシアター（千葉県浦安市）にて、ディズニーミュージカル『リトルマーメイド』をロングラン上演すると発表した。同劇場における劇団四季作品の上演は、現在上演中の『美女と野獣』（2026年3月15日千秋楽）に続く2作目となる。【画像】劇団四季『リトルマーメイド』美しいシーン（別カット）『リトルマーメイド』は、2013年に東京で日本初演を迎えて以来、8都市（東京、名古屋、福岡、大阪