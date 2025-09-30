今季限りでの辞任を決断しているDeNA・三浦大輔監督が30日、午前中に2軍練習施設「DOCK」を訪問した。そして指揮官の訪問とともに、選手、スタッフ全員が室内練習場に集合。あいさつに聞き入った。また、番長はリハビリ調整中の牧秀悟内野手、宮崎敏郎内野手には個別に話し、両選手に「日本一になるぞ」と呼びかけた。牧、宮崎は現在ともにCSファーストSでの復帰を念頭に調整を続けている。