パ・リーグ2連覇を達成したプロ野球ソフトバンク・小久保裕紀監督（53）の長女でモデルの小久保春菜（26）が29日、自身のインスタグラムを更新。優勝を決めた27日の西武戦を現地観戦したことを明かした。「今シーズン初観戦優勝の瞬間も胴上げも見れて胸が熱くなった」と記し、球場でのショットを複数枚投稿した。「人の心を動かすものってスポーツでもそれ以外のことでも熱くて素敵なことだなあと色んなことを考え